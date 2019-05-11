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Флоренци: Эта Рома – худшая за последние шесть лет

11 мая 14:47 65 Читати українською
Флоренци: Эта Рома – худшая за последние шесть лет
Алессандро Флоренци / Rai Sport

Защитник Ромы Флоренци недоволен последним сезоном в исполнении римской команды.

79’ Алессандро Флоренци
90+3’ Эдин Джеко
 
79’ Алессандро Флоренци
90+3’ Эдин Джеко

"Это был худший сезон из последних 6 в исполнении Ромы. Мы теряли очки там, где имели победу в кармане. Есть много причин, почему Ювентус так далеко впереди нас, но сейчас нам нужно просто набрать форму.

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Рома – Ювентус – это всегда особая игра, и мы знаем, сколько это значит для людей в Риме, но в конечном счете – это три очка, и мы должны пытаться набрать эти пункты во всех встречах", – сказал Флоренци в комментарии Sky Sport Italia.

Напомним, центральный матч 36-го тура Серии А Рома – Ювентус состоится 12 мая, начало игры в 21:30.

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Италия Рома Рома Рома - Ювентус Алессандро Флоренци Алессандро Флоренци
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