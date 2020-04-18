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Флоренци: Фонсека – один из лучших тренеров, он был честен со мной

17:20 45 Читати українською
Флоренци: Фонсека – один из лучших тренеров, он был честен со мной
Флоренци и Фонсека

Бывший капитан Ромы Алессандро Флоренци объяснил причины своего ухода из клуба.

"Я был очень горд, когда капитанская повязка перешла ко мне от Тотти и Де Росси. В истории Ромы больше никогда не будет таких футболистов. От них я научился, что Рома – на первом месте.

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Фонсека четко мне все объяснил. Думаю, что он один из лучших тренеров, с которым я работал. Однако на правом фланге обороны он хотел таких качеств от футболиста, которых я дать не мог. Паулу был честен со мной и сказал: "Я не знаю, сколько минут ты сыграешь в этом сезоне".

Не буду отрицать, что очень тяжело перенес уход из Ромы. Тот момент, когда я приехал на базу и сообщил о своем решении, навсегда остался в моем сердце", – сказал Флоренци в комментарии Sky Sport Italia.

Флоренци прошел академию Ромы, а за основной состав выступал с 2011-го. После прихода в клуб Паулу Фонсеки его дела ухудшились, поэтому в январе Алессандро уехал в аренду в Валенсию.

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Теги
Италия Алессандро Флоренци Алессандро Флоренци Рома Рома Паулу Фонсека Паулу Фонсека
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