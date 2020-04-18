Флоренци: Фонсека – один из лучших тренеров, он был честен со мной

Бывший капитан Ромы Алессандро Флоренци объяснил причины своего ухода из клуба.

"Я был очень горд, когда капитанская повязка перешла ко мне от Тотти и Де Росси. В истории Ромы больше никогда не будет таких футболистов. От них я научился, что Рома – на первом месте.

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Фонсека четко мне все объяснил. Думаю, что он один из лучших тренеров, с которым я работал. Однако на правом фланге обороны он хотел таких качеств от футболиста, которых я дать не мог. Паулу был честен со мной и сказал: "Я не знаю, сколько минут ты сыграешь в этом сезоне".

Не буду отрицать, что очень тяжело перенес уход из Ромы. Тот момент, когда я приехал на базу и сообщил о своем решении, навсегда остался в моем сердце", – сказал Флоренци в комментарии Sky Sport Italia.

Флоренци прошел академию Ромы, а за основной состав выступал с 2011-го. После прихода в клуб Паулу Фонсеки его дела ухудшились, поэтому в январе Алессандро уехал в аренду в Валенсию.

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