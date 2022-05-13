Товарищеский поединок между Флорой и Динамо запомнился неоднократными упоминаниями российского диктатора Владимира Путина.

В ходе поединка эстонские болельщики вывесили баннер, на котором изобразили Путина, в голову которого стреляют из пистолета.

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Также фаны написали столь привычное для каждого украинца "Путин ху*ло", которое неоднократно звучало во время игры с трибун.

Добавим, что отсутствие сборников не помешало Динамо разбить Флору (3:0) – голами отмечались Викентий Волошин, Никита Бурда и Владислав Ванат.

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