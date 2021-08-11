"Нашей очевидной целью является возвращение на вершину мирового футбола. Это будет нелегко, но наша команда находится в хорошей форме и обладает большим мастерством. Это не произойдет сразу, но мы сделаем, все чтобы достичь поставленной цели.

Флик готов вернуть в сборную Германии Гетце и Боатенга

Мы видели интенсивность и страсть в исполнении сборных Испании и Италии, и это было захватывающее явление. Они пытались оказывать давление на своих соперников со старта, высоко отбирали мяч и грамотно использовали стандарты, чтобы добиться успеха.

Можем учиться у лучших и попробовать использовать эти принципы для себя. Мы должны шаг за шагом вернуться туда, где должны быть", – приводит слова специалиста официальный сайт Немецкого футбольного союза.

Напомним, что Ханс-Дитер Флик возглавил немецкую сборную сразу после Евро-2020. Его контракт рассчитан на 3 года.

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