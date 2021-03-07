"Холанд в Баварии? В жизни возможно всякое, нельзя ничего исключать. Но сейчас он – игрок Боруссии Д с долгосрочным контрактом.

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Холанд – цель многих топ клубов. Это то, что выделяет его среди других. В любом случае никто не знает будущего. В футболе все меняется очень быстро. Поэтому я не особо переживаю по этому поводу", – цитирует Флика издание Sky Sports.

К слову, накануне Холанд в течение 7 минут сумел дважды отличиться в воротах Баварии, что, однако, не помогло его команде – "шмели", в результате проиграли со счетом 2:4.

Напомним, Эрлинг в текущем сезоне провел за "шмелей" 28 матчей во всех турнирах, в которых забил 29 голов и отдал 8 результативных передач. Его контракт с дортмундцами рассчитан до лета 2024 года, цена согласно Transfermarkt – 110 млн евро.

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