Ханси Флик не желает видеть в составе Барселоны Луиса Диаса, информирует El Nacional. Спортивный директор "блаугарас" Деку был заинтересован в подписании 28-летнего колумбийца, но Флик считает, что возраст игрока является ключевым фактором, исключающим трансфер.

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Тренер Барселоны хочет сосредоточиться на более молодых футболистах, которые могут внести свой вклад в средней и долгосрочной перспективе.

Флик предпочитает, чтобы Деку подписал вингера Атлетика Нико Уильямса. Дополнительным преимуществом Нико является его дружба с Ламином Ямалем и Алексом Бальде, которая могла бы облегчить адаптацию баска.

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