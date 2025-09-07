Бывший полузащитник Тиаго Алькантара провел некоторое время в составе Барселоны в начале правления Ханси Флика, и, похоже, он вернется.

Алькантара завершил футбольную карьеру прошлым летом, покинув Ливерпуль как свободный агент после нескольких сезонов, связанных с травмами. Когда Флик возглавил Барселону, он позвал Тиаго своим помощником, чтобы тот помог немцу адаптироваться. Его знания клуба в сочетании со способностью общаться на немецком, английском и испанском языках сделали его ценным приобретением.

Однако накануне первой игры Флика клуб объявил, что Тиаго прекращает сотрудничество с клубом. Причиной стало желание Тиаго получить тренерское образование, но при этом он должен был проживать в Англии до конца 2024 года, во избежание налоговых проблем. По истечении этого периода во второй половине прошлого сезона он не вернулся.

Как сообщает AS, теперь Тиаго готовится вернуться в тренерский штаб Флика. Алькантара сильно помог Хансу-Дитеру в начале прошлого сезона, и Флик хочет, чтобы это продолжалось. Также отмечается, что семьи Флика и Тиаго провели несколько дней вместе этим летом во время отпуска на побережье Коста-Брава, что свидетельствует об их близких отношениях.

В то время его место в качестве переводчика занял тренер молодежной команды Арнау Бланко, но теперь Бланко интегрирован в тренерский штаб, и нет никаких признаков того, что он покинет команду.

