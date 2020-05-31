Флик установил уникальное достижение и превзошел Гвардиолу

Уверенная победа над дюссельдорфский Фортуной (5:0) стала особенной для наставника мюнхенской Баварии Ханса-Дитера Флика.

Специалист одержал 22 победы за первые 25 матчей во главе "ротен". Это лучший результат в Баварии за 55 лет, сообщает Opta Sports.

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Победа над Фортуной позволила Флику обойти именитого коллегу Хосепа Гвардиолу. Испанец во главе мюнхенцев одержал 21 победу за первые 25 поединков во всех турнирах. У Флика лучший результат среди тренеров Баварии с 1965 года – момента дебюта гранда в Бундеслиге.

К слову, Ханс-Дитер Флик возглавил мюнхенцев после отставки Нико Ковача в ноябре. Это первый серьезный опыт для 55-летнего тренера, который ранее самостоятельно тренировал только любительскую Викторию Бамменталь и Хоффенхайм, когда тот выступал в Региональной лиге.

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