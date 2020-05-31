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Флик установил уникальное достижение и превзошел Гвардиолу

06:00 8 Читати українською
Флик установил уникальное достижение и превзошел Гвардиолу
Ханс-Дитер Флик / твиттер Баварии

Уверенная победа над дюссельдорфский Фортуной (5:0) стала особенной для наставника мюнхенской Баварии Ханса-Дитера Флика.

15’ Матиас Йоргенсен
29’ Бенжамен Павар
43’ Роберт Левандовски
50’ Роберт Левандовски
52’ Альфонсо Дэвис
 
15’ Матиас Йоргенсен
29’ Бенжамен Павар
43’ Роберт Левандовски
50’ Роберт Левандовски
52’ Альфонсо Дэвис

Специалист одержал 22 победы за первые 25 матчей во главе "ротен". Это лучший результат в Баварии за 55 лет, сообщает Opta Sports.

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Победа над Фортуной позволила Флику обойти именитого коллегу Хосепа Гвардиолу. Испанец во главе мюнхенцев одержал 21 победу за первые 25 поединков во всех турнирах. У Флика лучший результат среди тренеров Баварии с 1965 года – момента дебюта гранда в Бундеслиге.

К слову, Ханс-Дитер Флик возглавил мюнхенцев после отставки Нико Ковача в ноябре. Это первый серьезный опыт для 55-летнего тренера, который ранее самостоятельно тренировал только любительскую Викторию Бамменталь и Хоффенхайм, когда тот выступал в Региональной лиге.

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Германия Бавария - Фортуна Бавария Бавария Манчестер Сити Манчестер Сити Хосеп Гвардиола Хосеп Гвардиола Рекорды Ханс-Дитер Флик Ханс-Дитер Флик
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