В первом матче 1/4 ЛЧ против Боруссии Дортмунд (4:0) Ламин Ямаль попросил замену на последних минутах игры.

Наставник Барселоны Ганс-Дитер Флик поделился деталями относительно вынужденной замены Ламина Ямаля в победной игре против дортмундской Боруссии в 1/4 Лиги чемпионов. Юный игрок попросил замену на 86-й минуте.

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"У Ямаля нет травмы. Ламин в порядке. Я заменил его, ведь он сыграл много матчей за последние недели. Было нужно дать ему немного отдохнуть", – цитирует немецкого тренера "блаугранас" Diario AS

Напомним, что в текущем сезоне 17-летний Ямаль сыграл 43 матча во всех турнирах за Барселону. Он забил 14 голов и отдал 21 ассист.

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