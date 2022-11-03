Тони Кроос завершил карьеру в сборной Германии после Евро-2020, но его убеждают вернуться.

Немецкий футбольный Союз (DFB) и главный тренер сборной Германии Ханс-Дитер Флик убеждают полузащитника Реала Тони Крооса возобновить карьеру в сборной. Об этом информирует Твиттер Bayern & Germany, ссылаясь на Radio Marca.

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Сообщается, что DFB прилагает все усилия, чтобы убедить 32-летнего Крооса сыграть на чемпионате мира 2022 года в Катаре.

Напомним, что принял решение о завершении международной карьеры после Евро-2020. В январе Тони исполнится 33 года.

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