Тьяго Алькантара недавно объявил о завершении карьеры. Кажется, что экс-полузащитник Ливерпуля и Барселоны не будет долго сидеть без работы.

Экс-игрок Барселоны, Баварии и Ливерпуля завершил карьеру в 33 года

Как сообщает Diario Sport, главный тренер "кулес" Ганс-Дитер Флик сделал Тьяго предложение войти в его тренерский штаб. Бывший футболист сборной Испании рассматривает эту возможность и склоняется к тому, чтобы принять предложение.

Флик и Тьяго знакомы по работе в Баварии, где они выиграли требл в сезоне-2019/20, у них отличные отношения. Немец видит в испанце связующее звено между ним и командой, а также человека, который поможет ему освоиться в непростой обстановке.

Барселона ждет окончательного ответа от Тьяго, прежде чем начать действовать. Если согласие будет получено, придется решить ряд вопросов, чтобы вписаться в финансовый фэйр-плей и зарегистрировать нового тренера.

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