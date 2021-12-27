Флик стал лучшим тренером года, но Гвардиола получил более почетное признание – награды от Globe Soccer Awards
18:57 - Читати українською
В Дубае состоялась ежегодная церемония награждения Globe Soccer Awards.
Наставник Баварии Ганс-Дитер Флик признан лучшим тренером 2020 по версии Globe Soccer Awards. Немецкий специалист вместе с мюнхенцами оформил требл, выиграв ЛЧ, Бундеслигу и Кубок Германии.
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На церемонии также награждали лучших по итогам последних 20-ти лет. В этой номинации победил главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола, который также в свое время поработал в Баварии (2013-2016 годы).
В прошлом году лучшим тренером был Юрген Клопп.
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