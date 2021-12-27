Наставник Баварии Ганс-Дитер Флик признан лучшим тренером 2020 по версии Globe Soccer Awards. Немецкий специалист вместе с мюнхенцами оформил требл, выиграв ЛЧ, Бундеслигу и Кубок Германии.

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На церемонии также награждали лучших по итогам последних 20-ти лет. В этой номинации победил главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола, который также в свое время поработал в Баварии (2013-2016 годы).

В прошлом году лучшим тренером был Юрген Клопп.

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