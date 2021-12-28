Авторитетное немецкое издание Kicker обратило внимание на выдающиеся достижения Ганса-Дитера Флика в Баварии.

Главный тренер мюнхенцев был признан человеком года по версии немецкого журнала, говорится на сайте Kicker.

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Ганс-Дитер Флик вместе с Баварией оформил требл, выиграв ЛЧ, Бундеслигу и Кубок Германии. В прошлом году в этой номинации победил действующий наставник Ливерпуля Юрген Клопп.

К слову, накануне Флик был признан лучшим тренером 2020 по версии Globe Soccer Awards. Его Бавария лидирует в Бундеслиге, на два пункта опережая Байер.

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