Флик скромно оценил амбиции Баварии в Лиге чемпионов

Главный тренер Баварии Ханс-Дитер Флик поделился впечатлениями от матча 1/8 финала Лиги чемпионов против Челси (3:0).

"Мюллер сделал именно то, что мы должны были сделать сегодня. Он хорошо пользовался свободными зонами и усложнял жизнь нашим соперникам, отдавал грамотные передачи за спины защитникам. Вся команда сыграла очень сосредоточенно, и мы очень этому рады.

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Футбол – командная игра. У Левандовски нет никаких сомнений в своих способностях забивать на поздних стадиях турнира. Дэвис играл в силовой футбол и много отбирал мяч в своей зоне благодаря своим силовым качествам. Его брали в команду на позицию вингера, но он отлично справляется со своей задачей и как левый защитник. Он достиг феноменального прогресса в последнее время.

Амбиции Баварии? Сейчас мы хотим выйти в четвертьфинал. А дальше – посмотрим. Шаг за шагом", – цитирует Флика официальный сайт УЕФА.

Напомним, Бавария разбила Челси (3:0) в выездном поединке 1/8 финала Лиги чемпионов. Ответный матч запланирован на 18 марта.

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