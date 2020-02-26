toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Лига чемпионов
НАПОЛИ - БАРСЕЛОНА ЧЕЛСИ - БАВАРИЯ РЕАЛ МАДРИД - МАНЧЕСТЕР СИТИ АРТЕМ БЕСЕДИН

Флик скромно оценил амбиции Баварии в Лиге чемпионов

09:50 42 Читати українською
Флик скромно оценил амбиции Баварии в Лиге чемпионов
Ханс-Дитер Флик / Bild

Главный тренер Баварии Ханс-Дитер Флик поделился впечатлениями от матча 1/8 финала Лиги чемпионов против Челси (3:0).

83’ Маркос Алонсо
 
Серж Гнабри 51’
Серж Гнабри 54’
Роберт Левандовски 76’
51’ Серж Гнабри
54’ Серж Гнабри
76’ Роберт Левандовски
83’ Маркос Алонсо

"Мюллер сделал именно то, что мы должны были сделать сегодня. Он хорошо пользовался свободными зонами и усложнял жизнь нашим соперникам, отдавал грамотные передачи за спины защитникам. Вся команда сыграла очень сосредоточенно, и мы очень этому рады.

Челси – Бавария – 0:3 – видео голов и обзор матча

Футбол – командная игра. У Левандовски нет никаких сомнений в своих способностях забивать на поздних стадиях турнира. Дэвис играл в силовой футбол и много отбирал мяч в своей зоне благодаря своим силовым качествам. Его брали в команду на позицию вингера, но он отлично справляется со своей задачей и как левый защитник. Он достиг феноменального прогресса в последнее время.

Амбиции Баварии? Сейчас мы хотим выйти в четвертьфинал. А дальше – посмотрим. Шаг за шагом", – цитирует Флика официальный сайт УЕФА.

Напомним, Бавария разбила Челси (3:0) в выездном поединке 1/8 финала Лиги чемпионов. Ответный матч запланирован на 18 марта.

Бавария розгромила Челси в 1/8 ЛЧ: мастер-класс по топ-футболу для лондонцев, полезный Гнабри и впечатляющий Левандовски

blog_ava
Наполи – Барселона – 1:1 – видео голов и обзор матча
00:25
2010
Теги
Бавария Бавария Лига чемпионов Челси - Бавария Томас Мюллер Томас Мюллер Альфонсо Дэвис Альфонсо Дэвис Ханс-Дитер Флик Ханс-Дитер Флик
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
8
час
:
16
мин
Брага
19:00
Рейнджерс
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук