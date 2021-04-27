"Последние два года останутся для меня незабываемыми. Мне очень понравились эмоции, победы, титулы и ежедневная работа на поле – это был выдающийся период. Успеха можно достичь только вместе! Тренер – ничто без его команды, и мне посчастливилось встретить здесь, в Мюнхене, фантастических игроков, а также команду тренеров, которые сделали невероятные вещи. Спасибо, ребята, спасибо, Кэтлин (менеджер команды – прим. Футбол 24)!

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Особая благодарность также президенту Герберту Хайнеру, а также всему совету директоров вокруг Карла-Хайнца Румменигге, Оливера Кана и Хасана Салихамиджича за предоставленную мне возможность тренировать эту замечательную команду. Остается один неприятный момент: мы не смогли отметить наибольшие успехи за это время с фанатами. В каждой игре я скучал по ним. Я желаю семье Баварии всего наилучшего в будущем. Когда я говорю: "Это была большая честь для меня", это не пустой звук ", – цитирует Флика официальный сайт Баварии.

Напомним, что немецкий специалист возглавил Баварию в ноябре 2019-го после провального старта сезона под руководством Нико Ковача. С Фликом мюнхенцы сумели оформить требл, одержав победы в Бундеслиге, Кубке Германии и Лиге чемпионов. Позже "ротен" взяли Суперкубки Германии и УЕФА, а также торжествовали на Клубном чемпионате мира-2020.

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