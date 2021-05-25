"С согласованием контракта все прошло на удивление быстро. Я очень счастлив, что с осени смогу работать тренером сборной. Сезон только что завершился, и два года в мюнхенской Баварии все еще имеют большое влияние на меня. Командный дух и взаимоотношения с игроками были замечательными и я возьму много определяющего для своей новой работы.

Флик официально подписал контракт со сборной Германии

Я с нетерпением жду начала, поскольку вижу качество игроков Германии, особенно молодых. Поэтому у нас есть все основания с оптимизмом подойти к предстоящим турнирам, в частности, домашнему чемпионату Европы 2024 года. Кроме того, я на собственном опыте убедился, что Оливер Бирхофф – сильный партнер, заслуживающий доверия, как и вся команда, поэтому весь мой штаб сможет начать работу без лишней подготовки. Я также с нетерпением жду возможности поделиться своими идеями с представителями других немецких сборных.

Сейчас важно не то, что случится в сентябре, об этом мы поговорим в августе, а грядущий чемпионат Европы, на котором я хочу пожелать Йоги Лёву, Маркусу Зоргу, Энди Кёпке и всей команде больших успехов. Йоги Лёв более, чем заслужил великий конец своей карьеры тренера национальной команды", – цитирует Флика официальный сайт ассоциации.

Отметим, что после Евро-2020 немецкая сборная продолжит борьбу за путевку на ЧМ-2022 в Катаре. После трех туров квалификации немцы занимают 3-е место в секстете J после Армении и Северной Македонии.

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