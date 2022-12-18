"Если вы футбольный романтик, то хотите победы Лионеля Месси, потому что он самый невероятный футболист за последние 10 лет. В своем возрасте он до сих пор показывает качество, которым владеет.

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Обе команды заслужили выйти в финал. Несмотря на то, что Месси заслуживает выиграть титул на своем последнем Кубке мира, я останусь нейтральным. Конечно, у меня есть особая связь с игроками, которых я тренировал – Команом, Паваром и Люкой Эрнандесом, который, к сожалению, травмирован", – цитирует Флика Bayern&Germany.

Напомним, сборную Германии называли одним из фаворитов ЧМ-2022, однако она не смогла преодолеть групповой этап, пропустив вперед Испанию и Японию.

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