Как сообщает Marca, немецкий специалист и "кулес" уже согласовали продление соглашения. Барселона и Флик договорились, что продление вступит в силу только по окончании сезона.

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Решающей стала мысль, что сейчас команде не нужны никакие вещи, которые будут отрывать от поставленных целей, поскольку команда имеет шанс выиграть требл. Все внимание должно быть сосредоточено на выступлении команды в Ла Лиге, финале Кубка Испании и полуфинале Лиги чемпионов в ближайшие дни.

Напомним, Барселона сейчас находится на первом месте в турнирной таблице Ла Лиги с 76 баллами. Реал отстает на семь очков. В финале Кубка Испании "кулес" сыграют со "сливочными", а также каталонцы продолжают выступать в Лиге чемпионов, где будут противостоять в полуфинале Интеру.

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