Флик принял категоричное решение по первому номеру Барселоны на фоне возвращения капитана
Главный тренер Барселоны Ганс-Дитер Флик определился, кто из вратарей сыграет в финале Кубка Испании против Реала.
Хотя Марк-Андре тер Штеген может завершить восстановление от тяжелой травмы уже в этом месяце, Ханси Флик не планирует убирать Войцеха Щенсны с позиции первого номера, сообщает Sport.es.
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По информации издания, наставник Барселоны хочет избежать любых споров внутри команды и извне. Не заставила задуматься о смене голкипера и неуверенная игра Щенсны в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов против дортмундской Боруссии. Совсем другое дело – кто будет основным вратарем на следующий сезон.
Добавим, что Войцех Щенсны провел 23 матча за Барселону после того, как в октябре возобновил карьеру. Поляк пропустил 21 мяч, а в 12 встречах удержал свои ворота на замке. Тер Штеген же успел сыграть в 7 поединках, но в сентябре травмировался, из-за чего пропускает почти весь текущий сезон.
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