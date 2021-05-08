"Переговоры со сборной Германии? Да, у меня уже были переговоры с генеральным менеджером сборной Оливером Бирхоффом. Но у меня есть и другие варианты. Конечно, стать тренером национальной команды – это нечто особенное", – отметил Флик в комментарии AP News.

"Флик очень высоко ценится", – в сборной Германии подтвердили переговоры с тренером Баварии

Недавно главный тренер Баварии уже подтвердил, что летом расстанется с мюнхенцами. Подобное заявление сделал наставник сборной Германии Йоахим Лев, специалист покинет национальную команду после Евро-2020.

Отметим, что Флик за год во главе Баварии выиграл все турниры, в которых принимал участие, а в текущем сезоне остался с шансами на победу только в Бундеслиге.

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