"Мы победили, играя против великолепной команды, которая достигла хороших результатов в своих последних десяти матчах. У них очень четкая идея, а у их тренера есть план игры. Знали, что нам придется нелегко.

Феерический камбэк команды Флика и первый хет-трик Иглесиаса в видеообзоре матча Барселона – Сельта – 4:3

Я горжусь, Это чрезвычайно важная победа. Именно такой настрой мне нужен. Это фантастика. Было тяжело, но мы попытались все, чтобы дать отпор. Мне нравится видеть, что команда не сдается. Должны показать, что будем бороться до конца игры и до конца сезона.

Рафинья очень важен и всегда имеет позитивный настрой, который передается остальной команде. Я никогда не смотрю пенальти. Скрестил пальцы и был очень рад видеть, как люди празднуют. Я сказал Рафинье, что он нам нужен, и он отлично справился.

Насчет Левандовски, то мой опыт говорит, что нам нужно подождать. Роберт пройдет обследование и тогда узнаем точнее.

Бальде играет на очень хорошем уровне, и я могу сказать то же самое о Жераре Мартине. Бальде – один из лучших на своей позиции, левого защитника. Потрясающе видеть, как он улучшился как с мячом, так и без него. С мячом он точно знает, что делать. Это разные игроки, и я не думаю, что их справедливо сравнивать. Бальде играет чуть выше; он топовый, игрок национальной сборной. И Жерар значительно улучшился. У нас есть два великолепных варианта", – цитирует Флика Marca.

Барселона оформила камбэк, дожав Сельту в зрелищном матче с 7 голами – травма Левандовски, хет-трик Иглесиаса