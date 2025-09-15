Флик продолжает придерживаться правил и внутреннего регламента Барселоны. В матче с Валенсией Рафинья не появился в стартовом составе из-за опоздания на утреннюю тренировку. Об этом информирует Marca.

Перед этим все указывало на то, что бразильский вингер выйдет на поле с первых минут. Однако, как известно, Флик не терпит, когда его игроки не придерживаются установленного графика. Он считает это неуважением к другим игрокам команды и, не колеблясь, наказывает их, если они опаздывают.

Ранее немецкий тренер наказывал подобным образом Иньяки Пенью и Жюля Кунде.

В матче с Валенсией Рафинья вышел на замену сразу после перерыва и оформил дубль. Барселона победила со счетом 6:0.

