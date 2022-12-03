Главный тренер сборной Германии Ганс-Дитер Флик не станет еще одним тренером, которого уволят из-за провала на ЧМ-2022.

Немецкий футбольный союз пока не рассматривает вариант с отставкой Флика, сообщает Sport1. Большинство игроков также высоко оценивают специалиста.

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Впрочем, Ганс-Дитер будет вынужден отчитаться перед руководством немецкого футбола и продемонстрировать пути решения проблем, чтобы успешно выступить на домашнем Евро-2024. Ко Флику есть вопросы по организации поездки на Мундиаль (перед этим сборная отправилась в Оман на короткий тренировочный сбор), а также постоянные эксперименты с составом, которые продолжились в течение турнира.

Напомним, что Германия во второй раз не смогла преодолеть групповой барьер чемпионата мира. В этот раз "Манншафт" не вышла из группы с Испанией, Японией и Коста-Рикой.

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