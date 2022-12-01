"Я со своей стороны могу подтвердить, что буду тренировать сборную Германии как минимум до конца Евро-2024.

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Я с нетерпением жду турнира. Я такой тренер, который с позитивом смотрит вперед. Вот почему подобные мысли (ассоциации с Йоахимом Левом, – прим.) меня совсем не интересуют", – цитирует Флика GFFN.

Напомним, Лев на ЧМ-2018 вылетел с Германией на групповом этапе, однако остался в должности до Евро-2020. Флик возглавил Германию в 2021 году, сменив на тренерском мостике именно Лёва, помощником которого был с 2006 по 2014 годы.

К слову, чтобы пробиться в 1/8 финала Мундиаля в Катаре Германии в последнем матче своего квартета необходимо одолеть Коста-Рику. После 2-х туров у Бундестим 1 очко и последнее место группы Е.

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