Новый тренер Барселоны Ганс-Дитер Флик считает, что нападающему сборной Бразилии Рафинье лучше остаться в команде.

Немецкий специалист недавно заменил Хави на посту тренера “кулес”. Флик уже начал подготовку к новому сезону и в первую очередь хочет определиться с составом, который будет играть под его руководством.

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Как сообщает Diario Sport, тренер "блаугранас" хочет оставить в команде Рафинью. Флик видит в бразильце ключевого игрока Барселоны в будущем. Сам игрок также хочет продолжать выступать за "кулес".

Ранее была информация, что Саудовская Аравия готова выложить за Рафинью около 100 миллионов евро. И такая сумма могла бы подтолкнуть "блаугранас" к продаже игрока, поскольку финансовое положение команды очень шаткое.

Напомним, что Рафинья присоединился к Барселоне в 2022 году. В общем бразилец сыграл за "кулес" в 87 матчах, в которых забил 20 голов и оформил 25 ассистов.

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