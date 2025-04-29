"Лига чемпионов – это огромная возможность для Интера выиграть титул. Это что-то совсем другое, и прошлые матчи и недавние поражения не имеют значения.

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Мы встретились с командой, и обсудили, что нам нужно изменить. У соперника будет пять игроков в полузащите, и нам придется защищать пространство. Для нас очень важно сохранить владение мячом и сократить количество ошибок, а также сосредоточиться на обороне.

Могу сказать, что все игроки сосредоточены и хотят выйти в финал. Победа над Мадридом важна для наших эмоций и может помочь нам продолжать бороться. Я думаю, мы можем выйти в финал.

Войцех будет играть в Лиге чемпионов, и, возможно, мы что-то изменим в Ла Лиге. Посмотрим позже, но Щенсны будет играть в Лиге чемпионов", – цитирует Флика Mundo Deportivo.

Напомним, что после травмы вернулся тер Штеген в состав. Если бы Флик решил поставить его старт, то Щенсны нужно было бы выбросить из заявки на турнир.

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