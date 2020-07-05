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Флик оценил шансы Левандовски на "Золотой мяч" – поляк представляет серьезную угрозу для Месси и Роналду

5 июля 14:44 - Читати українською
Флик оценил шансы Левандовски на "Золотой мяч" – поляк представляет серьезную угрозу для Месси и Роналду
Флик и Левандовски / Bild

Главный тренер Баварии Ханс-Дитер Флик прокомментировал результативность Роберта Левандовски в текущем сезоне.

"51 гол – это очень классный показатель. В этом сезоне Роберт забил в чемпионате 34 гола, и теперь можно подумать о том, что игрок из Бундеслиги может выиграть "Золотой мяч".

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А почему бы и нет? Роберт уже заложил фундамент для этого, я желаю ему всего хорошего", – поделился Флик в комментарии Goal. Стоит отметить, что Левандовски опережает Месси и Роналду в рейтинге главных претендентов на "Золотой мяч".

Напомним, что поляк отметился 51 забитым мячом в 43 поединка текущего сезона. Добавим, что вчера, 4 июля, Бавария обыграла Байер (4:2) и завоевала Кубок Германии 2019/20.

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Лионель Лионель Месси Ханс-Дитер Ханс-Дитер Флик Германия Бавария Бавария Криштиану Криштиану Роналду Золотой мяч Роберт Роберт Левандовски
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