“Когда ты нападающий, тебе уделяют больше внимания. Если Пол Скоулз, который был замечательным игроком, говорит такие слова, то это хорошо, потому что он знает, о чем говорит.

Педри в прошлом сезоне был на невероятном уровне, как и Френки Де Йонг. Я очень доволен тем, что вижу на тренировках. Настроение команды очень хорошее, и это помогает нам продолжать расти.

Честно говоря, такие мероприятия, как церемония вручения "Золотого мяча" не являются моими любимыми, но это нормально, это часть моей работы. Вот почему я отправился туда вместе с клубной делегацией. Я был там с легендами, встретил Лотара Маттеуса и других игроков Баварии, которые высоко оценили игру Барселоны. Я должен сказать, что очень горжусь своей командой", – заявил Ганси Флик на пресс-конференции перед матчем против Овьедо.

Напомним, что "Золотой мяч-2025" в итоге получил нападающий ПСЖ Усман Дембеле.

