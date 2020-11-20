Главный тренер мюнхенской Баварии Ханс-Дитер Флик прокомментировал отсутствие в сборной Германии своих подопечных – защитника Жерома Боатенга и нападающего Томаса Мюллера.

"Ситуация понятна всем. Йоги Лёв и его тренерский штаб приняли решение, его нужно уважать.

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Не моя работа – оценивать это. Я счастлив, что они играют в моей команде. Это два качественных футболиста", – цитирует Флика Bayern & Germany.

Напомним, что после провального поединка Лиги наций против команды Испании (0:6) в Германии развернулась дискуссия о необходимости возвращения в расположение Бундестим ветеранов сборной – Хуммельса, Боатенга и Мюллера.

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