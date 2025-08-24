"Леванте сегодня очень хорошо защищался. Нам нужно играть лучше и избегать такого количества ошибок. Во втором тайме прибавили и боролись до конца, чтобы завоевать три очка.

Камбэк с автоголом в видеообзоре матча Леванте – Барселона – 2:3

Пенальти? Когда такое случается, ты злишься. Судья решил, что это был пенальти, и это нужно принять. Самое главное, что мы возвращаемся в Барселону с тремя баллами.

Я горжусь своими игроками. Мы заработали очки и верили в себя до конца. Эта победа очень поможет нам в будущих матчах. В такой низкой и плотной обороне победа нас укрепляет.

Сегодня мы не были идеальными, но, думаю, также должны ценить то, что сделал Леванте. У них очень быстрые игроки. В конце концов, все дело в защите и атаке. Мы забили три гола, но нам нужно проанализировать то, что произошло. Нам нужно совершенствоваться", – цитирует Флика AS.

Напомним, под конец первого тайма мяч попал Бальде в руку. Арбитр назначил пенальти. Несмотря на то, что Барселона проигрывала 0:2, во второй половине игры "кулес" удалось переломить ход встречи и взять три очка.

Барселона вырвала победу над Леванте, оформив феерический камбэк с 0:2 за тайм