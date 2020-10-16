"Я не могу сказать точно, когда состоится его возвращение. Его форма выглядит довольно неплохо. Он тренируется.

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Прежде всего нужно провести очень тщательную диагностику, чтобы увидеть, действительно ли проблема в коленном суставе, из-за которой произошел разрыв крестообразной связки", – приводит слова Флика Goal.

Напомним, что Лерой Сане перебрался в Мюнхен в этом году летом за 45 млн евро. Он успел провести 3 матча во всех турнирах, в которых забил 1 мяч. Почти весь прошлый сезон вингер вынужден был пропустить из-за тяжелой травмы колена.

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