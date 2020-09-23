Флик стремится найти замену игрокам, которые покинули Баварию, и считает, что Гетце является хорошим усилением для клуба, сообщает SportBild.

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Наставник мюнхенцев даже созвонился с экс-игроком сборной Германии, который сейчас находится в статусе свободного агента. Интересно, что боссы Баварии не разделяют мнения Флика и выступают против этого трансфера.

Напомним, Гетце выступал в составе мюнхенского клуба с 2013 по 2016 годы, провел 114 матчей и записал в свой актив 36 голов и 24 ассиста. Наивысшим достижением Марио является победа на чемпионате мира-2014, а его гол стал решающим в финале турнира.

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