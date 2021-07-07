56-летний специалист получил еще одного помощника и уволил тренера вратарей, сообщает официальный твиттер сборной.

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Ассистентом Флика стал Денни Роль. Он будет помогать главному тренеру вместе с Маркусом Зоргом, который вошел в штаб раньше. Зато Андреас Кёпке больше не будет работать с голкиперами национальной команды.

К слову, чемпион Европы-1996 тренировал немецких вратарей с 2004-го. В сборную Кёпке позвал Юрген Клинсманн, а Йоахим Лёв продлил с ним сотрудничество вплоть до Евро-2020.

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