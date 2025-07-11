Тер Штеген узнал от своего тренера, что его статус в Барселоне этим летом изменился. На встрече, которая состоялась в пятницу на стадионе Сьютат Эспортива, Флик сообщил капитану и соотечественнику, что после подписания контракта с Жоаном Гарсией и продления контракта с Войцехом Щенсны Марк-Андре больше не является его бесспорным вратарем. Об этом информирует 3cat.

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Фактически, немецкий тренер заявил, что на данный момент в команде нет абсолютного первого номера – каждый из трех вратарей начнет все с чистого листа. Наставник будет принимать решения, основываясь на ежедневной работе на тренировках.

С такой открытой конкуренцией тер Штеген столкнулся впервые за 11 сезонов – тогда в Барселоне он боролся за место в основе с Клаудио Браво.

Флик дал тер Штегену понять, что голкиперу уже 33 года, поэтому это нормально, что клуб ищет замену ветерану, несмотря на его успешное восстановление после серьезной травмы колена.

Однако отпускать тер Штегена каталонский клуб пока не планирует – "блаугранас" отказались от этой идеи. Сообщается, что Барселона рассматривает вариант с прощанием только с одним из четырех вратарей – Иньяки Пеньей.

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