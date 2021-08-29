Наставник немецкой национальной команды Ханс-Дитер Флик определился с перечнем исполнителей, которые будут готовиться к сентябрьским поединкам квалификации к ЧМ-2022.

Новый рулевой Бундестим вызвал 26 игроков, сообщает официальный твиттер сборной.

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Из участников Евро-2020 вызов не получили защитники Кох, Хуммельс, Хальстенберг, Гинтер, Гюнтер, хавбек Джан и нападающий Фолланд. Капитаном национальной команды останется голкипер Баварии Мануэль Нойер. Дебютировать в сборной могут защитники Давид Раум и Нико Шлоттербек, хавбек Флориан Вирц, нападающий Карим Адейеми.

Вратари: Лено, Нойер, Трапп

Защитники: Баку, Госенс, Керер, Клостерман, Раум, Рюдигер, Шлоттербек, Зюле

Полузащитники и нападающие: Адейеми, Дауд, Гнабри, Горецка, Гюндоган, Хаверц, Хофманн, Киммих, Мюллер, Мусиала, Нойхаус, Ройс, Сане, Вернер, Вирц

В сентябре сборная Германии проведет сразу три квалификационные матчи. Подопечные Флика встретятся с командами Лихтенштейна (2 сентября), Армении (5 сентября) и Исландии (8 сентября).

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