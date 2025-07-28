Звездный англичанин дебютировал за "кулес", выйдя в перерыве товарищеского матча против Виссел Кобе (3:1). Рашфорд успел отличиться передасистом, но покинул поле уже на 78-й минуте. Флик после игры развеял все догадки о травме или иных проблемах новичка.

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"Маркус на неделю отстает от других. Он не так много тренировался с мячом, и мы хотим заботиться о нем. Именно поэтому он получил меньше времени", – цитирует Флика Goal.

Напомним, Барселона арендовала Рашфорда у МЮ до конца сезона с правом выкупа, который оценивается примерно в 35 млн евро.

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