"Мне не понравился матч. Это три важных очка, но мне не понравилось. После 2:0 и двух красных карточек, я считаю, что команда играла на 50%, и мне это не понравилось. Можем играть лучше.

Два удаления и скандальный гол Феррана в видеообзоре матча Мальорка – Барселона – 0:3

Не понравилось, что команда расслабилась. Должны были контролировать мяч и игру. Нужно забивать. Играть на 50 или 60 процентов против 9 соперников невозможно. Должны играть быстрее. Нам нужно улучшить некоторые моменты. Я говорю команде, что должны играть до тех пор, пока судья не остановит матч. Они должны быть сосредоточены и продолжать до конца.

Для Рашфорда это был не лучший матч, потому что не было пространства", – цитирует Флика Marca.

Барселона стартовала со скандальной победы над Мальоркой – балеарцы остались вдевятером до перерыва, дебют Рашфорда