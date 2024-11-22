Флик не планирует надолго оставаться в Барселоне – у немца есть уважительная причина
Ганс-Дитер Флик не уверен, что сможет посвятить Барселоне более десятилетия.
"Тренировать один клуб 10 лет, как Гвардиола Ман Сити? Я не знаю, как долго пробуду в Барселоне.
Барселона готовится к сумасшедшим трансферам – лидер Байера, капризная звезда Милана и обидчик Реала подают сигналы
У меня четверо внуков, и я хотел бы проводить с ними больше времени в будущем. Не уверен, что смогу терпеть 10 лет. Я хочу побыть с внуками до того, как мне стукнет 70. 10 лет в одном клубе – это очень долго", – цитирует Флика Sport.es.
Добавим, что сейчас немцу 59, а его контракт с Барселоной рассчитан до лета 2026 года. Флик мощно начал сезон и ведет "кулес" на вершине таблицы Ла Лиги.
Барселона сенсационно проиграла Сосьедаду – эпичная ошибка VAR ограбила Левандовски, Кубо уничтожил оборону Флика