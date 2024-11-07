"Это важные три очка. Нелегко побеждать в этом турнире на выезде. Я очень счастлив. Я ценю то, что мы делаем. Мы хорошо играли на мяче, защищались и прессинговали.

Звезде Барселоны досталось во время матча ЛЧ – на лицо наложили 10 швов

Црвена Звезда играла очень хорошо, против них тяжело защищаться, потому что они умеют играть с мячом. Моя команда была сконцентрирована. Команда играет очень хорошо. У нас хорошие показатели. Мы хотим побеждать. Игроки играют очень хорошо, мне нравится команда.

Кубарси в порядке, ему наложили несколько швов. Но он молодой. С ним все в порядке. Он улыбается.

У Левандовски 99 голов в ЛЧ? Я этого не знал. Он был очень хорош сегодня, но мы должны думать о других играх. Он был важен для нас. Я очень счастлив. Но я не обращаю внимания на такие вещи, я думаю о следующей игре, и именно поэтому я его заменил.

Офсайды? Что мне не нравится, так это бежать назад в некоторых ситуациях. Но именно так мы хотим играть. Мы хотим быть сплоченными, компактными. Защитники должны быть осторожными", – цитирует Флика Marca.

Барселона разбила друзей России, Аталанта победила в Германии, экс-соперник Динамо одержал первую победу – ЛЧ