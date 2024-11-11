"Ламин Ямал – игрок уникальных качеств, и любой команде его будет не хватать. Мы попросим его не ехать в сборную, это будет разумно. Вариантов сыграть сегодня он не имел. Я уверен, что Федерация примет правильное решение. Нужно признать, что он не поедет.

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Сегодня был не наш день. В атаке мы принимали неправильные решения. Я не очень сердился на рефери, просто сказал ему, что это не офсайд. Если бы гол засчитали, игра была бы совсем другой.

Ответственность за поражение лежит на нас. Мы могли бы сыграть намного лучше, в этот раз не владели мячом. Но остальные игры, которые мы провели, были фантастическими, и я ценю то, что сделала команда. Мы старались до последней секунды быть сплоченными, и я сказал это команде. В этот раз мы были недостаточно сильны", – цитирует Флика AS.

Добавим, что теперь преимущество Барселоны над Реалом составляет всего 6 очков, а у мадридцев еще есть игра в запасе.

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