"Обычно моя команда очень умело действует в завершающей стадии атак, но сегодня не хватало последнего касания. Мы должны принять это поражение, пусть даже надеялись на другой результат.

ПСЖ – Бавария – 0:1 – видео гола и обзор матча

Мы прошли бы дальше, если бы не загубили столько голевых моментов в первом матче, если бы не пропустили тогда третий мяч. Должен выразить огромную признательность своей команде, пусть даже дальше прошел ПСЖ. Но будет честно поздравить и соперника", – цитирует Флика официальный сайт УЕФА.

Напомним, в ответном матче четвертьфинала Лиги чемпионов Бавария на выезде одолела ПСЖ (1:0), однако, благодаря правилу выездного гола в следующий раунд соревнований вышла именно французская команда.

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