Маркус Рашфорд будет играть не только на левом фланге атаки в Барселоне.

Выступления Маркуса Рашфорда во время товарищеских матчей Барселоны поразили Ганса-Дитера Флика, сообщает Diario AS. Теперь немецкий специалист рассматривает англичанина на роль девятки команды.

Изначально планировалось, что Рашфорд станет дублером Рафиньи на левом фланге атаки, чтобы бразилец мог вдоволь отдыхать в сезоне 2025/26. Но универсальность Маркуса заставила Флика изменить свое решение.

В дополнение к этому Роберт Левандовски недавно получил повреждение и может пропустить старт сезона. Ферран Торрес рассматривался как главный конкурент 37-летнего поляка на позиции нападающего, но теперь и Рашфорд будет бороться за это место.

