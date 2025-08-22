Главный тренер Барселоны Ганси Флик не захотел терять игрока, не отпустив его летом.

Барселона в конце июля получила два предложения по Фермину Лопесу. За атакующего полузащитника предлагали около 80 миллионов евро. В частности, именно Манчестер Юнайтед и Челси официально обращались к "кулес" с просьбой начать переговоры.

Как сообщает Diario Sport, значительная часть правления Барселоны была открыта к началу переговоров, учитывая, что в полузащите команды достаточно исполнителей. Кроме того, уход Фермина и получение 80 млн евро значительно бы помогли "кулес", которые до сих пор имеют финансовые проблемы.

Впрочем, главный тренер Барселоны Ханси Флик наложил вето на уход 22-летнего игрока. Наставник "блаугранас" даже согласился больше никого не подписывать.

Отмечается, что Саудовская Аравия также присылала предложение по Фермину Лопесу, но в этом случае сам хавбек четко заявил, что не будет его принимать.

Фермин Лопес выступает за первую команду Барселоны с 2023 года. В общем он сыграл в 89 матчах, в которых забил 19 голов и отдал 11 ассистов.

