Маркус Рашфорд остался в запасе на матч чемпионата Испании с Хетафе. Флик планировал выпустить англичанина с первых минут, но тот опоздал на сборы. По этой причине Флик решил, что герой матча с Ньюкаслом, оформивший дубль, начнет игру в запасе. Об этом информирует Mundo Deportivo.

Вместо Рашфорда на позиции центрфорварда появится Роберт Левандовски.

Напомним, что Флик принципиален в вопросах дисциплины и не терпит нарушения правил. Неделю назад Ханс-Дитер наказал подобным образом вингера Рафинью, который остался в запасе на игру с Валенсией.

Матч Барселона – Хетафе начнется в 22:00 по Киеву.

