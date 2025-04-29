Флик неоднократно подчеркивал, что не планирует работать долго. Как информирует Mundo Deportivo, немец не исключает завершения тренерской карьеры после того, как уйдет из Барселоны. Его контракт истекает летом 2026 года, но в ближайшее время он намерен продлить соглашение до лета 2027 года.

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60-летний Ханс-Дитер возглавил "блаугранас" прошлым летом. В этом сезоне у Барселоны есть все шансы выиграть все турниры, в которых она участвует – команда уже завоевала Суперкубок и Кубок Испании. Также Барселона лидирует в турнирной таблице Ла Лиги и вышла в полуфинал Лиги чемпионов.

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