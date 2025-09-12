Наставник Барселоны Ганс-Дитер Флик и его ассистент избежали серьезного наказания из-за скандала после полуфинального противостояния с Интером в сезоне 2024/25.

Ганси Флик сможет находиться на тренерской скамейке во время матча первого тура ЛЧ против Ньюкасла, сообщает Mundo Deportivo.

УЕФА частично удовлетворил апелляцию каталонского клуба относительно дисквалификации немецкого специалиста и его помощника Маркуса Зорга. Они оба были наказаны за скандал после неоднозначного судейства во время полуфинала с Интером в сезоне 2024/25.

Однако Флик и Зорг будут оставаться под "мониторингом" еще в течение одного года. Это означает, что если они снова будут вести себя неподобающим образом, то к ним будут применены новые санкции, а наказание, которое сейчас отменили, будет добавлено к их следующей дисквалификации.

Напомним, что Барселона сыграет на выезде против Ньюкасла уже 18 августа.

