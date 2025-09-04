Каталонцы расписали ничью на поле Райо (1:1), позволив Реалу и Атлетику оторваться на 2 очка. После игры Флик публично раскритиковал подопечных: "Самое важное для меня, чтобы после закрытия трансферного окна все были на 100 процентов преданы делу. Важно, чтобы не было эго. Это убивает шансы на успех”.

Далеко не все игроки Барселоны восприняли упреки тренера, информирует Marca. Футболисты убеждены, что никаких признаков эгоизма нет, и рулевой преувеличивает проблему. После международной паузы "кулес" планируют общее собрание, чтобы обсудить ситуацию.

Ближайший официальный матч Барселона проведет 14 сентября, принимая Валенсию в 4-м туре Ла Лиги. Не за горами и старт в ЛЧ (18 сентября выезд к Ньюкаслу), поэтому каталонцам совсем не нужен раскол внутри коллектива.

