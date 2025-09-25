Главному тренеру Барселоны Ханси Флику все еще не хватает мощности в атакующем звене команды.

Наставник "кулес" является большим поклонником Серу Гирасси и хотел бы видеть гвинейца в своем составе, утверждает Bild.

Звезда Боруссии Д в прошлом сезоне разделил с Рафиньей звание лучшего бомбардира ЛЧ (оба забили по 13 голов). Барселона ощутила на себе всю мощь Гирасси, пропустив от Серу 2 мяча на основном этапе, а затем хет-трик в 1/4 финала. Под гвинейский каток попал и Шахтер, который получил 2 гола.

Правда, планам Флика может помешать космичный ценник Гирасси. Боруссия Д требует за своего нападающего 100 млн евро, а каталонцы явно не собираются столько платить за игрока, которому в марте стукнет 30 лет.

