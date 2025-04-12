Защитник Байера Йонатан Та может перейти в Барселону на правах свободного агента.

Несмотря на успешный сезон, Барселона активно ищет усиление защиты команды, чтобы сделать свой состав в следующей кампании близким к идеалу. Для этого "блаугранас" планируют подписать капитана Байера Йонатана Та, сообщает CuleMania.

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Немец еще прошлым летом после получения чемпионства Германии официально заявил, что покинет команду из Леверкузена в статусе свободного агента в 2025 году.

Однако Барселона должна сначала продать игроков, чтобы оформить подписание Та, иначе клуб может столкнуться с проблемами, как было уже в случае с Дани Ольмо. Среди главных претендентов на уход из состава каталонцев называют Рональда Араухо и Андреаса Кристенсена, за которых планируют выручить около 80 миллионов евро.

Добавим, что в текущем сезоне Байер вместе с Та после 28 туров идет на втором месте в турнирной таблице Бундеслиги, отставая от Баварии на 6 очков.

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