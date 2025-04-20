Вингер Барселоны Ансу Фати не сдержал эмоции во время матча с Сельтой (4:3) в Ла Лиге.

Нападающий "кулес" попал в заявку на очередной матч в чемпионате Испании. В течение второго тайма Ансу Фати находился вблизи боковой линии, где разминался с другими игроками Барселоны.

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Осознав, что в конце концов не выйдет на поле, рассерженный Фати отправился на скамейку. По дороге Ансу ударил ногой по ящику с водой, а затем и по самой скамейке.

Вингер в последний раз выходил на поле в матче Ла Лиги 10 ноября 2024 года. Фати в 2025-м играл лишь в двух встречах – против Барбастро в Кубке Испании (4:0) и Боруссии в ЛЧ (4:0).

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